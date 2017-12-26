Эксперт: Выигрыш Украины от блокады Донбасса составил около 4-5 млрд гривен

Нацбанк прогнозировал, что бюджет страны потеряет 2 миллиарда гривен в результате блокады. Однако предприятия на оккупированных территорий даже не платили налоги в бюджет Украины, поэтому расчеты Нацбанка были «с потолка».
Такое мнение высказал экс-заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK).
Эксперт отметил, что перед анализом экономической ситуации последствий блокады Донбасса, надо ответить на вопрос, есть ли в стране ресурсы, чтобы даже после победы врага сделать эти территории частью Украины.
«Еще до войны с Россией оккупированая сегодня эта часть Донбасса, как и Крым, не принадлежали Украине. Да, это была территория нашего государства, но там не было украинского языка, культуры, украинского духа и даже армии», – уверен Александр Савченко.
Поэтому нужно анализировать, и если возвращение этих территорий сможет сделать Украину сильнее, успешнее и динамичнее, то их надо возвращать. Если же нет, то надо поставить знак вопроса. Ведь без ресурсов на украинизацию и модернизацию этих территорий, Украина их не вернет.
Что же до самой блокады и сложных последствиях, от которых предостерегала власть, то на самом деле, констатирует экс-заместитель главы правления НБУ, расчеты Нацбанка были «с потолка».
«Нацбанк прогнозировал, что бюджет страны потеряет 2 миллиарда гривен в результате блокады. Но такого не может быть, ведь предприятия на тех территориях производили продукции более чем на полмиллиарда гривен.
Однако эти предприятия даже не платили налоги в бюджет Украины, к тому же, мы им даже воздавали на возмещение НДС. Поэтому выигрыш Украины от блокады был очевидным и составлял около 4-5 миллиардов гривен», – подчеркнул Савченко.
Следовательно, заключает эксперт, Украина должна приравнять оккупированную территорию к России, ведь агрессор должен отвечать не только политически, но и экономически за свои действия.
«Украине выгодно поставлять в Россию и оккупированные территории свои товар, поэтому не советовал бы блокировать наш экспорт в Россию. А вот импорт из этих территорий следует прекращать. И такая политика должна нам давать только преимущества», – убежден Александр Савченко.