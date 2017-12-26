Блохин и Лобановский с точки зрения КГБ: в Украине готовят съемки нового фильма

В производстве находится документальный фильм с элементами анимации «Лобановский, Блохин и другие в неслужебных отчетах майора КГБ».

Как сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, с компанией «К-Медиа Плюс» заключен контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражном фильма «Лобановский, Блохин и другие в неслужебных отчетах майора КГБ».

Проект этой картины стал победителем 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссерами и авторами сценария картины является Сергей Долбилов и Семен Случевский. Продюсеры – Виктор Самойленко и Андрей Слободян. Сумма государственной финансовой поддержки этого фильма осуществляется на 100 % и составляет 4 млн 254 тыс. 709 грн.

Лента является адаптацией книги Игоря Черкасова «Страницы жизни главного тренера. Личные впечатления бывшего офицера КГБ СССР».

По словам создателей фильма, это необычный по форме фильм о выдающихся достижениях украинских футболистов, о киевском стадионе, который примет финал Лиги Чемпионов в 2018-м году, и о других проблемах большого спорта. Тема будет раскрываться не привычными средствами громких фанфар, а с помощью иронии и самоиронии знаменитых героев проекта.

Релиз фильма запланирован на май 2018-го года.

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