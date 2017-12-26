«Балканский Нострадамус»: Два пророчества Ванги на 2018 год

Она предсказала террористические атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году, а также землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году. Daily Mail напоминает, что слепая болгарская провидица Ванга на 2018 год предусмотрела два существенных события.

Провидица Ванга, или как еще ее называли в Европе «балканский Нострадамус», предсказала, что в 2018 году Китай станет мировой сверхдержавой и опередит в своем экономическом развитии США. С такими прогнозами могли бы согласиться многие эксперты, ведь «Поднебесная» с 70-тых годов, то есть со времен реформ Дэн Сяопина развивается очень динамично, – сообщает RMF.FM.

Также Ванга предсказала, что в 2018 году человечество откроет на Венере «новую форму энергии». Однако, не известно, как это может произойти, ведь сейчас на эту планету не выслано ни одной экспедиции.

Пророчества Ванги на протяжении многих лет вызывают интерес людей во всем мире. Ей приписывают, в частности, предсказание даты смерти Иосифа Сталина, катастрофы Чернобыльской АЭС, террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке (она говорила о «стальных птиц», которые будут атаковать Америку), а также цунами в 2004 году («огромная волна», от которой «все исчезнет под водой»).

Ванга также предсказывала, что в 2028 г. на Земле должен закончиться голод, в 2076 г. в Европе воцарится «бесклассовое общество» (что некоторые интерпретирует как возвращение коммунизма), а в 2256 г. колонии на Марсе получат ядерное оружие и будут требовать независимости от Земли. А вот для 3797 г. балканская прорицательница предсказала отсутствие условий для жизни на Земле.

Нужно, однако, помнить, что не все пророчества Ванги сбылись. На пример она твердила, что в 2010 году разразится Третья мировая война, во время которой мусульманские экстремисты используют химическое или биологическое оружие. Как следствие конфликта Европа должна была стать практически необитаемой еще в 2016 году. Она также говорила, что Барак Обама будет «последним американским президентом», с чем наверное не согласился бы сегодня Дональд Трамп.

Ванга умерла в 1996 году, в возрасте 85 лет.

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