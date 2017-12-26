Ахтем Сеитаблаев: в украинском прокате «Киборги» конкурируют с «Звездными войнами»

По результатам второго уик-энда «Киборги» собрали около 16 миллионов гривен и в украинском прокате конкурируют с «Звездными войнами».

Такое мнение высказал украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Режиссер военной драмы рассказал, что в целом бюджет фильма Киборги составил 47 миллионов 263 тысячи гривен. Также отметил, что это первый фильм про современную войну, но надеется, что будут более масштабные ленты на эту тему.

«Для съемок 50% финансирования предоставило государство через Госкино, поскольку мы были победителями 8-го питчинга, а 50% – это деньги нашего продакшина и партнеров. Чтобы полностью покрыть расходы съемок, нужно, чтобы прокат собрал около 50 миллионов гривен. На сегодня, по результатам второго уик-энда, мы собрали около 16 миллионов гривен», – отметил Ахтем Сеїтаблаєв.

Он подчеркнул, что это очень хороший результат, поскольку в украинском прокате «Киборги» конкурируют с «Звездными войнами».

Режиссер ленты заметил, что, конечно, съемки проходили не в самом Донецком аэропорту, а имели две локации – под Киевом и на военном аэродроме в Ростове.

«Наш художник-постановщик построил две декорации. Первая была под Киевом в огромном павильоне, специально была разрушена, чтобы воссоздать локацию аэропорта. Вторая декорация была на взлетной полосе в Чернигове на запасном военном аэродроме. Это огромная декорация высотой 20 метров и длиной в 50 метров», – рассказал Сеїтаблаєв.

Режиссер «Киборгов» подчеркнул, что без помощи Генштаба и Вооруженных сил Украины это кино никогда бы не смогли снять. Ведь были задействованы и танки, и БМП, и две роты солдат. К тому же, военные стали и соавтором сценария.

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