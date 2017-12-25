Закон о так называемой «партийной диктатуре» выполнил свою задачу, – Чумак

Благодаря закону о «партийной диктатуре», после выборов на партийном съезде, можно было исключать из списка тех лиц, которых было нужно. Такое было в БПП, «Самопомощи» и «Радикальной партии», ведь они таким образом и продвинули нужных людей.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) говорил внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак.

«Формирование списков на любые выборы проходит абсолютно непрозрачно. Более того, при их формировании по квотам включаются люди из определенных бизнес кругов, от олигархов, определенных друзей, кумовьев, братьев, сестер и т.д. Поэтому, когда затем нужные люди идут в исполнительную власть и кого-то нужно продвигать по спискам, то выясняется, что эти лица совершенно не готовы или противоречат интересам той партийной верхушки, которая их включила в неё», – рассказал Чумак.

По его словам, поэтому и был разработан закон о так называемой «партийной диктатуре», когда после выборов на партийном съезде можно было бы исключать из списка определенных лиц.

«Благодаря закону люди с конечной части списка продвигались вперед и можно было завести туда того, кого нужно. Такое было в БПП, кажется, в «Самопомощи» и «Радикальной партии», она как раз таким образом и продвинули людей. Поэтому партии подписали проект закона под номером 6700 и его подали все руководители фракций: Луценко, Бурбак, Тимошенко», – добавил он.

Он считает, что закон выполнил свою миссию, поэтому только сейчас его признали неконституционным.

«Хотя бы теперь будем знать, что такие законы подавались на рассмотрение. Но по большому счету, мы и тогда знали, что это абсолютное нарушение любых принципов демократии и парламентаризма. Кстати, там есть одна «фишка», которая называется императивным мандатом, против которой выступает и Совет Европы, и парламентские институты. Всем хочется подсовывать императивный мандат, хотя депутат избирается не от партии, а избирается и представляет в парламенте интересы всего украинского народа», – прокомментировал Чумак.

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