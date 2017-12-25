Захарченко назвал дату обмена пленными

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обмен пленными на Донбассе пройдет 27 декабря», – пишет издание, ссылаясь на главаря боевиков ОРДО.

Как известно, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц до Нового года.

К тому же, боевики ОРДЛО прислали минской группе дополнительные списки людей, которых требуют включить в список лиц на освобождение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

13 декабря Геращенко сообщила, что дата обмена пленными пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса тех, кто не хочет туда возвращаться.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны приняли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

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