Wizz Air запустит рейс Львов-Лондон на два месяца раньше

Лоукост Wizz Air запустит рейсы между Львовом и лондонским аэропортом Лутон с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как планировали ранее.

Об этом сообщает avianews.com.

Рейсы Львов-Лондон будут выполняться трижды в неделю.

В то же время авиакомпания переносит на два месяца открытие рейсов из Киева до португальского Лиссабона и эстонского Таллинна. Эти маршруты запустят с 21 июня 2018 года, а не с 19 апреля.

Wizz Air также отложила с апреля на июнь увеличение частоты полетов на маршрутах из Киева до Меммингена, Дортмунда, Братиславы, Кельна, Копенгагена, Ларнака и Ганновера.

Напомним, в Украину с 2018 года войдет румынская авиакомпания Blue Air.

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