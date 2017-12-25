понедельник, 25 декабря, 2017, 18:24 Экономика
Wizz Air запустит рейс Львов-Лондон на два месяца раньше
Лоукост Wizz Air запустит рейсы между Львовом и лондонским аэропортом Лутон с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как планировали ранее.
Об этом сообщает avianews.com.
Рейсы Львов-Лондон будут выполняться трижды в неделю.
В то же время авиакомпания переносит на два месяца открытие рейсов из Киева до португальского Лиссабона и эстонского Таллинна. Эти маршруты запустят с 21 июня 2018 года, а не с 19 апреля.
Wizz Air также отложила с апреля на июнь увеличение частоты полетов на маршрутах из Киева до Меммингена, Дортмунда, Братиславы, Кельна, Копенгагена, Ларнака и Ганновера.
Напомним, в Украину с 2018 года войдет румынская авиакомпания Blue Air.
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