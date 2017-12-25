Венесуэльский боксер Хорхе Линарес говорит, что для него бой с Василием Ломаченко будет легким

Чемпион мира по боксу по версии WBA в легком весе 32-летний Хорхе Линарес из Венесуэлы рассказал о возможном бое с украинцем Василием Ломаченко.

Хорхе Линарес / ringpolska.pl

«Это был бы легкий бой для меня. Я не говорю, что недооцениваю Ломаченко, он хороший боксер. Наши стили похожи, мы много работаем ногами и много передвигаемся по рингу, у нас хорошая техника, но у Ломаченко нет сильного удара.

Мне нравится смотреть бои Ломаченко, но его предыдущие соперники не могли сделать то, что я сделаю. Они не могли совмещать движение с ударной силой. Если получу шанс побороться с ним, я не откажусь», – цитирует Хорхе Линареса ringpolska.pl.

Напомним, обладатель титулов WBA в легком весе Хорхе Линарес недавно рассказал, что готов встретиться с Василием Ломаченко.

«Увидимся после Мерсито Гести, Ломаченко», – написал Линарес в Twitter. Добавим, что бой Хорхе Линареса с Мерсито Гестой состоится 27 января 2018 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.