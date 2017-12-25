В правительстве объяснили, почему россияне вышли из состава СЦКК

Российские военные вышли из состава Совместного центра координации и контроля, который следит за ситуацией в зоне боевых действий на Донбассе, чтобы заставить украинскую сторону начать официальные отношения непосредственно с боевиками.

Такое мнение озвучил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире программы «Вердикт» с Сергеем Руденко на канале Еспресо.TV.

«Это как раз попытка снова заставить Украину договариваться с террористами. На что им (Кремлю) сразу было сказано: мы не будем договариваться, потому что мы договариваемся с теми, кто реально имеет власть», – отметил заместитель министра.

По его словам, СЦКК нужен в т.ч. для согласования действий украинской власти в «серой зоне», например, для проведения ремонтных работ линий электро-, водо - и газоснабжения:

«При этом ВГА (военно-гражданская администрация) согласовывает свои действия с Российской Федерацией. И гарантии не дает стрелять тоже Российская Федерация».

Нынешнее поведение россиян в СЦКК чиновник характеризует не как то, что русские оттуда уже якобы окончательно ушли, а как их желание уйти из состава Центра.

Кроме того, как отметил Грымчак, «их (представителей России в СЦКК) совместными усилиями попытаются вернуть к тому, с чего начиналось: есть Россия, есть Украина и ОБСЕ как посредник».

Такого же, чтобы украинские офицеры договаривались о «серой зоне» с самопровозглашенными командирами боевиков, такого не будет, заверил политик.

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