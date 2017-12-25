Украина установила рекорд по экспорту меда

В этом году Украина установила рекорд по экспорту меда за первые 3 годовых квартала – 46, 2 тыс. т меда на сумму 86,9 млн долл. Почти каждый десятый килограмм экспортируемого меда поставила Херсонская область, из которых 60 % поступили в страны ЕС.

Об этом сообщил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Александр Паливода на своей странице в Facebook.

В течение первых трех кварталов Херсонщина экспортировала 4,4 тыс тонн меда на сумму 7 534 тыс.долл, и это составляет 9,3% от общего украинского экспорта.

«В следующем году мы ожидаем появление новых игроков на экспортном поле, и произойдет это благодаря активной работе Херсонского областного союза пчеловодов, которая создана в этом году при содействии Департамента агропромышленного развития», – сказал Паливода.

По его словам, союз вместе с проектами международной технической помощи организует семинары и конференции, чтобы помочь херсонским пасечникам, большинство из которых производят мед на уровне хобби, превратить это дело в профессиональный высокодоходный бизнес.

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