УГКЦ выступила за то, чтобы все христиане вместе праздновали и Рождество, и Пасху

По мнению главы Украинской греко-католической церкви патриарха Святослава Шевчука, все христианские религиозные конфессии должны стремиться к совместному празднованию важных религиозных праздников.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

«Мое желание – праздновать вместе и Рождество, и Пасху, и, возможно, жить одним духовным ритмом литургического года, независимо от того, к какой обрядовой традиции мы принадлежим. Нет двух празднований Рождества, а есть две даты празднования», – заявил руководитель греко-католиков, комментируя утверждение на государственном уровне день празднования Рождества по григорианскому календарю, 25 декабря, который теперь стал выходным днем.

Он приветствовал это решение властей, отметив, что «есть много протестантских сообществ, которые празднуют Рождество 25 декабря и, конечно, наши братья из РКЦ (римско-католической церкви – ред.)».

Вместе с тем УГКЦ и в дальнейшем будет праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, пока не будет ощутимо, что вопрос изменения календаря «не будет разделять между собой людей, а, наоборот, объединять».

«Помолимся, давайте работать! Я верю в то, что христиане будут единственными и Рождество и Пасху будут праздновать вместе. Однако над этим нужно серьезно работать», – добавил патриарх.

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Напомним, в 2017 году 25 декабря впервые объявлен в Украине выходным днем.

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