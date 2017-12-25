Шахта «Надежда» разрушает дома и здоровье жителей Сосновки

Дома жителей города Сосновка, на Львовщине, рискуют уйти под землю. Сказывается соседство с действующей угольной шахтой «Надежда», где признались, что не знают точной геолокации своих работ. Кроме того, из-за деятельности предприятия страдает здоровье людей.

Об этом говорится в экологическом проекте «Выжить в Украине» (по субботам в 15:10 на телеканале ZIK) с ведущей и солисткой группы «Один в каноэ» Ириной Швайдак.

«Мы проводим разведывательную деятельность, однако работаем, фактически, вслепую. Идем за углем, добывая его по дороге», – комментирует главный инженер шахты «Надежда» Сергей Троцко.

Город Сосновка, на Львовщине, граничит с действующей угольной шахтой «Надежда». Местные жители очень обеспокоены таким соседством, потому что предполагают, что за работу горняков их дома разрушаются.

«В самом центре угольного бассейна Западной Украины работает шахта «Надежда». Жителям Сосновки не повезло жить над ее артериями», – говорит ведущая Ирина Швайдак.

Активист Алексей не первый год изучает влияние производств на окружающую среду Сосновки. С деятельностью шахты он связывает проседание грунта в городе.

«В Сосновке оседает слой почвы, а затем трескаются фасады домов. В некоторые щели можно полностью запихнуть руку. Есть риски, что многоэтажки развалятся и уйдут под землю», – рассказывает общественный активист и местный житель Алексей.

Маркшейдер шахты «Надежда» заверила, что работы горняков никак не вредят домам Сосновки.

«Под Сосновкой нет угля. Мы добываем его в двух-трёх километра от города. Слушать разговоры о том, что шахта портит дома – настоящий анекдот», – говорит маркшейдер шахты «Надежда» Алла Марченко.

Но экологические эксперты имеют другое мнение относительно добычи угля вблизи Сосновки.

«Сосновка имеет неблагоприятные природные условия для деятельности шахты, т.к. расположена в пойме реки Буг. Поэтому здесь добыча угля создает гидро-экологические проблемы. К слову, в соответствии с горным законодательством, все огрехи связанные с работой, обязано возместить предприятие», – объясняет эколог Василий Дьяков.

Шахта «Надежда» доживает свои последние годы, ведь запасы угля здесь минимальные – около одного миллиона тонн. И пока горняки продолжают работу, дома жителей похожина карточные.

«Новые трещины на домах, провалы, проблемы обязательно будут. Нам надо доказать, что именно деятельность шахты – единственная причина разрушения», – добавляет эколог Василий Дьяков.

И это не единственная проблема, которая появилась из-за работы шахты. Согласно статистике, в Сокальском районе Львовской области число больных легочными заболеваниями ежегодно растет. В частности, в городах Червонограде и Сосновка количество случаев увеличилось на две тысячи.

«Сегодня мы уже имеем последствия работы шахты «Надежда». Влияние на здоровье людей просто неизбежно – у детей зубы чернеют, голова болит. Кроме того, возросло количество больных респираторными болезнями. За все это можем поблагодарить соседство с угольной промышленностью», – отмечает эколог Петр Грицишин.

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