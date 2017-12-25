Саакашвили не является сторонником социальных изменений, – Якубин

На самом деле тезисы, которые Михеил Саакашвили произносит на митингах, расходятся с тем, что хотели бы слышать граждане. Ведь людей больше интересуют не изменения избирательного законодательства или Антикоррупционный суд, а социально резонансные вещи.

Такое мнение в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) выразил политолог Алексей Якубин.

Скорее всего, те, кто поддерживал Шествие за импичмент», не являются сторонниками самого Саакашвили. Однако сейчас существует высокий антирейтинг власти, поэтому бывшему президенту Грузии просто удалось вовремя подхватить эти настроения.

«Рейтинги Саакашвили не являются достаточно высокими. Да и, думаю, если бы он собирал людей исключительно под себя, получил бы что-то вроде «Кофе на Крещатике». Однако, люди выходят, потому что слышат резонансные вещи, связанные с тем, что действительно власть не выполняет многие параметры», – отметил Якубин.

И, вместе с тем, эксперт подчеркнул: все же на митингах Саакашвили тезисы расходятся с тем, что на самом деле хотели бы услышать граждане.

«Думаю, все же общество хотело бы слышать социально резонансные вещи. Например, не о принятии нового избирательного законодательства или Антикоррупционном суде. Их больше волнует, что будет с медициной в 2018 году или снижением тарифов», – убежден эксперт.

Поэтому он подчеркнул: очень странно, что во время своих митингов Саакашвили не уделяет достаточно внимания таким темам.

«Считаю, это связано с тем, что сам Саакашвили даже в Грузии является таким себе неолиберальным политиком. Если посмотреть на его экономическую деятельность в этой стране, она тоже была связана с наступлением на определенные социальные права. Поэтому и там он потерял популярность. Грузины помнят годы его реформ. К последствиям этих изменений в самой Грузии относятся очень негативно», – рассказал политолог.

Поэтому лидер «Движения новых сил» достаточно умерен в социальной риторике, которая бы была очень логичной в наших условиях.

«Думаю, внутренне он тоже не является очень большим поклонником социальных изменений», – подчеркнул Алексей Якубин.

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