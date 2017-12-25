Президент поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю

Введение в Украине празднования государственного праздника Рождества Христова по григорианскому календарю не означает посягательства на давнюю традицию праздновать Рождество 7 января.

Это подчеркнул Президент Петр Порошенко в обращении к украинцам, обнародованном его пресс-службой.

«Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу», – отметил глава государства.

Он добавил, что через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира.

«Украина – уникальна в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы – это православные, греко-католики, римо-католики. Мы – целое разнообразие протестантских церквей. Мы – мусульмане и иудеи. Мы все вместе – украинцы», – подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что в этом году Украина отметила пятисотлетие начала Реформации, которая в значительной степени определила современный облик цивилизации. «Реформация имела большое значение и для Украины. Она способствовала становлению институтов частной собственности, развития процесса национального возрождения. Она дала весомый толчок образованию, науке, культуре и религиозной жизни», – отметил глава государства.

По его словам, в настоящее время протестантские церкви играют все большую роль в украинском духовно-религиозной жизни, т.к. совершают активную проповедническую, просветительскую, благотворительную деятельность. «Высоко ценю их вклад в распространение Божьего слова, в укрепление авторитета Библии как к неисчерпаемого источника мудрости и морали», – добавил Президент.

Отдельно он отметил, что сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Чорновола, одного из отцов-основателей независимой Украины. Президент подчеркнул, что его программа действий по объединению всех государственных сил ради общей победы и построения современной демократической Украины актуальна и поныне: «Важно знать, анализировать и выполнять его наставления. «Нам нужны реформы, а не революции, – учил Чорновил, – сила закона, а не закон силы; благосостояние народа, а не всенародная нищета; общественное согласие, а не ярая вражда; демократия, а не диктатура».

Порошенко пожелал, чтобы духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности.

Он пожелал украинцам теплого Рождества, веселых праздников, счастливой и долгой жизни.

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