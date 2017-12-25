Порошенко: Самолеты «Антонова» будут перевозить европейские спутники

Завод «Антонов» подписал контракт с французской компанией «Боллоре».

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

По его сообщению, самолеты АН-124 будут перевозить европейские спутники и оборудование для них.

«35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 «Руслан». Модель до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов. Подтверждением этого стал контракт завода Антонов и французской компании «Боллоре», – отметил глава государства.

35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 «Руслан». Модель до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.



Подтверждением этого является контракт завода Антонов и французской компании «Боллоре». АН-124 будут перевозить европейские спутники и оборудование для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8 — Петр Порошенко (@poroshenko) 24 декабря 2017 г.

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