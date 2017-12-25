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понедельник, 25 декабря, 2017, 12:38 Экономика
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Порошенко: Самолеты «Антонова» будут перевозить европейские спутники

Завод «Антонов» подписал контракт с французской компанией «Боллоре».

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

По его сообщению, самолеты АН-124 будут перевозить европейские спутники и оборудование для них.

«35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 «Руслан». Модель до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов. Подтверждением этого стал контракт завода Антонов и французской компании «Боллоре», – отметил глава государства.
Петр Порошенкоконцерн Антонов
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2017-12-25 14:42:55