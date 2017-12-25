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понедельник, 25 декабря, 2017, 10:23 Мир
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Папа Римский в Сочельник попросил освободить всех похищенных

Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник призвал освободить всех похищенных людей, включительно со священниками, монахами и мирянами.

Об этом он заявил во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане, – сообщает «Радио Свобода».

Также понтифик попросил о «даре мира для всего мира» и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Как известно, в полночь в католических храмах прошли праздничные мессы. Самая массовая – в соборе Святого Петра в Ватикане, которую провел папа Римский Франциск. Понтифик обратился с традиционным рождественским посланием.
Сочельник
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2017-12-25 14:42:20