Папа Римский в обращении по случаю Рождества попросил открыть сердца для беженцев из Сирии

В понедельник, 25 декабря, Папа Римский Франциск по случаю Рождества выступил с традиционным обращением Urbi et Orbi (Городу и миру) на площади святого Петра в Ватикане.
Во время своей речи понтифик, в частности, попросил верующих открыть сердца перед детьми из горячих точек, призвав увидеть в них новорожденного Иисуса, передает DW.
«Да не будет наше сердце закрыто, как были закрыты дома в Вифлееме... Христиане видят Иисуса в лицах сирийских детей, отмеченных печатью войны», – сказал Франциск.
Кроме того, Папа также затронул тему признания главой Белого дома Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Говоря об этом, он выразил надежду, что у сторон конфликта на Ближнем Востоке «возобладает воля к диалогу, которая позволит в рамках переговорного процесса прийти к решению, которое позволит обеспечить мирное сосуществование двух государств на основе согласованных друг с другом и международно признанных границ».