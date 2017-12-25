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понедельник, 25 декабря, 2017, 13:57 Человек
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Накануне праздников украинцев лишили «друзей» печени

От 22 декабря 2017 года в Украине временно запрещена реализация (торговля) и употребление панкреатина, рассказывается в постановлении Госслужбы по лекарственным средствам.

«Временно запрещаю реализацию и употреблнние лекарственного средства Панкреатин, порошок (субстанция) в полиэтиленовых мешках для производства нестерильных лекарственных средств, серии 222.621, производства Германии», – говорится в распоряжении на сайте ведомства.

При этом пресс-служба ведомства подчеркнула, что субъектам хозяйствования, которые хранят, реализуют и используют данные лекарственные препараты, следует срочно проверить наличие этих средств. При нахождении препаратов их следует изъять из продажи и поместить в карантин.

Очевидно, что Панкреатин чаще всего назначается при нарушении привычного рациона или чрезмерном употреблении «тяжелой» пищи. Препарат также применяют при повышенном газообразовании, тяжести и диспепсических явлениях, вызванных нарушением диетического режима.

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2017-12-25 14:42:58