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понедельник, 25 декабря, 2017, 12:06 События
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Генштаб опровергает сообщения российских пропагандистов об «украинском дезертире»

Распространенная российскими СМИ информация о якобы обращение украинского военнослужащего о предоставлении ему статуса беженца не соответствует действительности.

На этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Информация о том, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу», – подчеркнули в Генштабе.

Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на пограничное управление ФСБ, что якобы украинский военный обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. При этом отмечалось, что военный якобы служил в ВСУ по контракту и самовольно оставил воинскую часть.
Генштаброссийская пропагандадезертир
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2017-12-25 14:42:38