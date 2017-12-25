Дмитрий Сус рассказал, как Луценко приказывал ему расследовать дело против Ахметова

Когда я успешно провел расследование в отношении фирмы «Нефтегаздобыча». Поэтому Юрий Луценко предложил взяться мне за дело Ахметова, но при условии создания производств против Государственной судебной администрации, несмотря на то, что оснований для такой деятельности не было.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с ТетяноюДаниленко на телеканале ZIK заявил экс-следователь ГПУ Дмитрий Сус.

«Другие лица не могли вмешиваться в работу ГПУ. Я думаю, что никто не может перебить слово Юрия Витальевича. Если бы мы в свое время расследовали дела Саакашвили – был бы скандал и следователи бы сами себя подставили», – отметил гость программы.

Дмитрий Сус сказал, что Юрий Луценко лично попросил его заняться делом в отношении Рената Ахметова.

«Тогда по Ахметову Луценко вызвал меня после декретного отпуска. Он сказал: «Помнишь, с каким удовольствием ты расследовал «Нефтегаздобыча»? То же самое надо сделать сейчас». Далее он предлагал вынести производство по ГСА, которые бы дали простор действий ГПУ. Мне обещали человека, который будет «смотрящим», а именно прокурора Олега Валендюка. Мы с ним должны были бы вести негласные следственные действия, однако оснований для таких вообще не было. И Луценко и Валендюк уже все решили еще до разговора со мной, у них были свои планы», – говорит Сус.

Экс-следователь ГПУ поделился тем, что заставил фирму «Нефтегаздобыча» рассчитаться за старые долги.

«В Отношении «Нефтегаздобычи». Заставить такого гиганта платить налоги-значит прекратить их деятельность, наложить арест на добычу углеводорода. Фактически фирма не может получать прибыль. Единственный выход у них – рассчитаться за все долги, потому что еще два-три месяца фирма сама себя съест налогами», – рассказывает Дмитрий Сус.

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