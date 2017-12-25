понедельник, 25 декабря, 2017, 10:44 События
Биометрический контроль на границе с РФ начнет действовать до Нового года
Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнёт действовать с 27 декабря.
Об этом заявил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
«Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной.
С 27 декабря 2017 года введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», – написал он.
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