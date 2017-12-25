live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
25 декабря, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
25 декабря, понедельник
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
26 декабря, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 25 декабря, 2017, 10:44 События
Читати новину українською
Биометрический контроль на границе с РФ начнет действовать до Нового года

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнёт действовать с 27 декабря.

Об этом заявил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной.

С 27 декабря 2017 года введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», – написал он.

Читайте также: Шкиряк сообщил об оборудовании системой биометрического контроля пунктов пропуска с РФ
биометрический контроль
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-25 14:42:17