Биометрический контроль на границе с РФ начнет действовать до Нового года

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнёт действовать с 27 декабря.

Об этом заявил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной.

С 27 декабря 2017 года введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», – написал он.

Читайте также: Шкиряк сообщил об оборудовании системой биометрического контроля пунктов пропуска с РФ

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.