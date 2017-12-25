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понедельник, 25 декабря, 2017, 19:45 Человек
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Американские астрономы обнаружили туманность, похожую на рождественскую звезду

Космический телескоп Hubble зафиксировал туманность, похожую на рождественскую звезду.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на NASA.

«Hubble нашел в космосе нечто, похоже на красочное праздничное украшение. На самом деле это изображение NGC 6326, планетарной туманности с яркими потоками газа, освещенными центральной умирающей звездой», – говорится в сообщении.

Фото: NASA
Фото: NASA

Астрономы объяснили, что когда звезда стареет и так называемая «красная фаза» ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и становится горячим и компактным белым карликом.

Иногда выбросы создают симметричные потоки светящегося газа. Но NGC 6326 гораздо менее структурирован. Этот объект находится в созвездии Жертвенник на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли.

«Эта картинка была создана из изображений, сделанных с помощью широкоформатного космического телескопа Hubble. Яркие синие и красные оттенки получаются из материала, включающего ионизированный кислород и водород, которые светятся под действием жесткого ультрафиолетового излучения от еще горячей центральной звезды», – отметили в NASA.
NASAрождествоастрономызвезды
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2017-12-26 03:43:45