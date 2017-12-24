Интерпол отменил розыскной циркуляр России в отношении Арсения Яценюка

Международная организация криминальной полиции – Интерпол отменил розыскной циркуляр России в отношении лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

«При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ – необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян», – говорится в сообщении.

Напомним, по запросу РФ Яценюка остановили в Швейцарии. Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы.

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