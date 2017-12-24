live
Aнонси
Павло Рябікін, гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль»
Павло Рябікін, гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль»
24 декабря, воскресенье
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
25 декабря, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
25 декабря, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 24 декабря, 2017, 10:21 Власть
Читати новину українською
Интерпол отменил розыскной циркуляр России в отношении Арсения Яценюка

Международная организация криминальной полиции – Интерпол отменил розыскной циркуляр России в отношении лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

«При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления,  Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ – необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян», – говорится в сообщении.

Напомним, по запросу РФ Яценюка остановили в Швейцарии. Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы.

 
интерполАрсений Яценюк
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-24 14:33:39