Интерпол отменил розыскной циркуляр России в отношении Арсения Яценюка

Международная организация криминальной полиции – Интерпол отменил розыскной циркуляр России в отношении лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.
Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.
«При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ – необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян», – говорится в сообщении.
Напомним, по запросу РФ Яценюка остановили в Швейцарии. Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы.