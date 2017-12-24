Волкер: Санкции против России необходимо сохранять

2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, поэтому давление на Россию нужно сохранять.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

«Очень важно, чтобы они (санкции) оставались в силе пока существуют причины, по которым их ввели. Ключевым условием является выполнение Минских соглашений, их провал является сильной мотивацией. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу», – отметил Волкер.

По его словам, ошибочно считать, что конфликт на востоке Украины ослаб.

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«2017-й был самым жестким годом. Количество нарушений перемирия увеличилось, количество погибших мирных жителей самое высокое с начала боев», – отметил спецпредставитель Госдепа.

«Нужно сохранять давление. Россияне должны заставить свои силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет голубым шлемам ООН занять позиции для обеспечения безопасности», – сказал Волкер.

Вопрос аннексии Крыма, по его словам, это долгосрочная проблема.

Мы не можем признать аннексию. Я не думаю, что Россия скоро согласится вернуть Крым, поэтому нам нужна длительная политика непризнания и сохранения санкций», – отметил Волкер.

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