live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
25 грудня, понеділок
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
25 грудня, понеділок
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
26 грудня, вівторок
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 24 декабря, 2017, 18:02 Львов
Читати новину українською
Во Львове внезапно умер известный радиоведущий

В ночь на воскресенье, 24 декабря, внезапно умер многолетний ведущий радио «Люкс FM» и «Радио 24» Олег Мосесов, более известный под творческим псевдонимом Олег Середа.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

«Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но до дома не доехал – по дороге у него случился инфаркт», – сказал отец Олега Игорь Мосесов.

Олег Мосесов родился 8 октября 1974 года во Львове. Учился в средней школе №9, а потом на специальности радиотехника во Львовской политехнике.

Как рассказала многолетняя коллега Олега, известная во Львове ведущая Марта Бельская, «в 90-е годы весь Львов ходил к Олегу и его отцу Игорю «за музыкой» – они были одни из немногих, у кого можно было купить качественные лицензированные пластинки».

С 2003 года Олег Мосесов уже под псевдонимом Олег Середа начал работать на «РадиоМан». В 2008 перешел на «Рadio 4U». С 2009 года и до сегодня Олег работал ведущим радио «Люкс FM».

У него остались жена Татьяна и трое сыновей, самому младшему из которых всего девять месяцев.
СМИльвов
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-25 02:42:18