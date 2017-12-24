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воскресенье, 24 декабря, 2017, 20:03 Львов
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Во Львове произошло ДТП с участием «скорой» – трое пострадавших

Во Львове ночью с участием машины скорой помощи и легковой машины произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что в 1.06 ночи поступила информация о том, что на вул. Городоцкой, возле Мотозавода, произошло ДТП с участием машины «скорой» и легковушки.

В результате ДТП пострадали 3 человека, состояние средней тяжести.
ДТПльвов
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