В Украину наконец-то поступила ИПВ вакцина против полиомиелита

Две недели назад в Украину поступила ИПВ вакцина против полиомиелита. Ее развезли во все регионы Украины.

Об этом в эфире Общественного радио сообщила медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова.

По ее словам, задержка в поступлении вакцины была связана с дефицитом ИПВ вакцины во всем мире.

«То есть во всем мире есть определенный дефицит этой вакцины из-за того, что изменилась политика во всем мире, и те страны, которые раньше использовали только оральную полиовакцину, начали одномоментно использовать, хотя бы для первой дозы, вакцину инактивированную. Такие были рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. И производство как бы немножко не успело за потребностями стран, поэтому был такой глобальный дефицит. Но Украина является одной из первоочередных стран, поскольку у нас недавно была вспышка полио», – пояснила Екатерина Булавинова.

По словам эксперта, ОПВ вакцина против полиомиелита (3, 4 этап вакцинации и далее) также есть в Украине.

Так, Екатерина Булавинова отметила, что сейчас в Украине есть обе вакцины, и обратилась к родителям с тем, чтобы они привели своих детей на прививки.

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