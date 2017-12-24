live
Aнонси
Павло Рябікін, гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль»
Павло Рябікін, гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль»
24 декабря, воскресенье
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
25 декабря, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
25 декабря, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 24 декабря, 2017, 11:43 Человек
Читати новину українською
В Украине запретили популярные лекарства от нарушений пищеварения

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение популярного препарата, который используют при нарушении пищеварения.

Как сообщили в службе, речь идет о Панкреатине немецкого производства.

«Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного препарата Панкреатин, порошок (субстанция) в полиэтиленовых мешках для производства нестерильных лекаственних средств, серии 222.621, производства биоза Гезельшафт фюр, Энзимтехнологи мбХ, Германия», – говорится в распоряжении.

Субъектов хозяйствования, которые хранят, реализуют и применяют данные лекарственные препараты, необходимо срочно проверить на их наличие, и при нахождении препаратов изъять из продажи и поместить в карантин.

Как известно, Панкреатин чаще всего назначается при нарушении привычного рациона или чрезмерном употреблении «тяжелой» пищи. Препарат также принимают при повышенном газообразовании, тяжести и диспепсических явлениях, вызванных нарушением диетического режима.

 

здоровье
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-24 14:33:05