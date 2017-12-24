В Украине запретили популярные лекарства от нарушений пищеварения

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение популярного препарата, который используют при нарушении пищеварения.

Как сообщили в службе, речь идет о Панкреатине немецкого производства.

«Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного препарата Панкреатин, порошок (субстанция) в полиэтиленовых мешках для производства нестерильных лекаственних средств, серии 222.621, производства биоза Гезельшафт фюр, Энзимтехнологи мбХ, Германия», – говорится в распоряжении.

Субъектов хозяйствования, которые хранят, реализуют и применяют данные лекарственные препараты, необходимо срочно проверить на их наличие, и при нахождении препаратов изъять из продажи и поместить в карантин.

Как известно, Панкреатин чаще всего назначается при нарушении привычного рациона или чрезмерном употреблении «тяжелой» пищи. Препарат также принимают при повышенном газообразовании, тяжести и диспепсических явлениях, вызванных нарушением диетического режима.

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