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воскресенье, 24 декабря, 2017, 21:50 Киев
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В столице обвалилась стена между двумя домами

В Киеве на ул. Антоновича 14-б в Голосеевском районе между двумя домами обвалилась стена, в результате чего были повреждены газопровод и две машины.

Об этом рассказала пресс-секретарь столичного управления Госчс Светлана Водолага, – сообщает «112Україна».

Среди людей жертв и пострадавших нет, сообщила она.

«В результате повреждения газопровода пожара не было, спасатели Госчс к ликвидации ЧП не привлекались. На месте работают спасатели службы спасения и райадминистрации», – отметила Водолага.

На месте также работает газовая служба, которая заверила, что опасности в результате инцидента нет. Также на месте присутствуют сотрудники полиции.

Место происшествия оградили предупредительной лентой.

Стена, которая обвалилась, стояла между двумя домами для предотвращения оползней. Обвал произошел около 12:00.

Во время обвала во дворе дома, людей на улице или в машинах не было, сообщил местный житель.

Как сообщила местная жительница, газа пока в доме, где она проживает, нет, а стена, которая обвалилась, стояла наклоненной почти год, однако никакой реакции коммунальщиков на это не было.
Киевчрезвычайное происшествие
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2017-12-25 02:42:34