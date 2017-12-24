live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
25 грудня, понеділок
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
25 грудня, понеділок
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
26 грудня, вівторок
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 24 декабря, 2017, 17:43 Мир
Читати новину українською
В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами – есть пострадавшие

Семь человек получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи города Кошице в Словакии.

Об этом сообщает словацкое издание Novi Cas.

Столкновение микроавтобуса Renault Master с легковым автомобилем Suzuki Ignis произошло 23 декабря. В микроавтобусе находились 9 украинцев, которые возвращались домой.

В результате аварии ранения получили шесть граждан Украины и один гражданин Словакии.

«У пострадавших ранения средней и незначительной тяжести», – сообщили в словацкой службе спасения.

По неофициальной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Словацкая полиция расследует обстоятельства ДТП.
ДТПСловакия
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-25 02:42:28