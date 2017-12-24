В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами – есть пострадавшие

Семь человек получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи города Кошице в Словакии.

Об этом сообщает словацкое издание Novi Cas.

Столкновение микроавтобуса Renault Master с легковым автомобилем Suzuki Ignis произошло 23 декабря. В микроавтобусе находились 9 украинцев, которые возвращались домой.

В результате аварии ранения получили шесть граждан Украины и один гражданин Словакии.

«У пострадавших ранения средней и незначительной тяжести», – сообщили в словацкой службе спасения.

По неофициальной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Словацкая полиция расследует обстоятельства ДТП.

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