В сети отреагировали на «ядерное» заявление Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развивать ядерное вооружение страны, что развеселило соцсети.

Об этом передает Апостроф.

«Нам необходимо их (ядерные силы – Ред) развивать дальше. К концу 2017 года доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 79%, а к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%», – заявил Путин.

Такие заявления развеселили пользователей соцсетей.

«Каждый эффективный менеджер знает: когда в стране от старости рассыпаются дома, а больше 20 млн имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности, нужно развивать ядерную триаду, а не страну», – написал пользователь Vitauskas в Twitter.

Любимая российская забава: голодные бомжи без штанов, но с ядерной бомбой!», – добавил он.

«Разоружение на фоне призывов к развитию ядерной триады. И такая шиза в Россиюшке ВО ВСЕМ», – вторит ему пользователь Дон Румата.

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