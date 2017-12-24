live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
25 грудня, понеділок
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
25 грудня, понеділок
Анонс програми Почути Україну
Анонс програми Почути Україну
26 грудня, вівторок
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 24 декабря, 2017, 20:15 Мир
Читати новину українською
В России стюардесса выпала из самолета

В московском аэропорту «Внуково» стюардесса получила травмы, выпав из самолета при предполетной подготовке.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Ютэйр», с сотрудницей которой и произошел инцидент.

«При закрытии задних дверей бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. Сейчас ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу», – сказал собеседник агентства.

Согласно данным, отраженным на табло сайта «ЮТейра», самолет выполнял рейс «Москва-Ханты-Мансийск» 23 декабря. Вылет был запланирован на 22:30 по Москве, однако был перенесен на 23:08.
Россиячрезвычайное происшествие
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-25 02:42:54