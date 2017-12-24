В России стюардесса выпала из самолета

В московском аэропорту «Внуково» стюардесса получила травмы, выпав из самолета при предполетной подготовке.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Ютэйр», с сотрудницей которой и произошел инцидент.

«При закрытии задних дверей бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. Сейчас ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу», – сказал собеседник агентства.

Согласно данным, отраженным на табло сайта «ЮТейра», самолет выполнял рейс «Москва-Ханты-Мансийск» 23 декабря. Вылет был запланирован на 22:30 по Москве, однако был перенесен на 23:08.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.