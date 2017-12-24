В Киеве между участниками акции на Майдане произошла драка

В Киеве на Майдане Независимости произошла стычка между участниками акции Кофе на Крещатике.

Участники батальона Азов и другие военные устроили спор с советником президента Юрием Бирюковым, – сообщает Общественное.

Они требовали от него опровержения сообщения о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не Азова.

«Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они тоже там работали. У меня нет оснований им не верить», – сказал Бирюков.

Один из участников акции Кофе на Крещатике во время спора толкнул бойца из Азова, началась схватка.

В это время Бирюкова оттащили в другую сторону и он исчез.

Бойцы полка «Азов» требовали от советника президента Юрия Бирюкова опровержения сообщения о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не «Азова». На Майдане произошла стычка pic.twitter.com/A0cR0lnGEo — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 декабря 2017 г.

Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.

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