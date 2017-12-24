В Копенгагене наркодилер вместо такси сел в полицейскую машину

В столице Дании Копенгагене наркодилер с крупной партией конопли вместо такси ошибочно остановил и сел в патрульную машину.

Об этом говорится в сообщении полиции города.

«Прошлой ночью дилер по Христиании (район датской столицы) с партией конопли, спеша добраться домой, сел в такси. Он был страшно удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине», – говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что курьер вез около тысячи доз легкого наркотика. Задержанный торговец наркотиками арестован. Ему грозит тюремное заключение.

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