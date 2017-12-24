Украинские «звезды» отправились на заработки на российский новогодний «Голубой огонек»

В России граждане возмутились фактом, что из года в год, в праздничную новогоднюю ночь приходится наблюдать на экране одни и те же лица. Руководство российского «Первого канала» пошло навстречу, отменив участие заезженных исполнителей попсы.
Их заменили на украинцев, передает «Дни.ру».
Издание сообщает: «Украинский музыкальный коллектив " Грибы ", основанный в Киеве в 2016 году, прославился песней "Между нами тает лед ". Первый канал, как говорят, соблазнил ребят хорошим гонораром. Деньги им сейчас нужны – продюсер заявил, что 31 декабря 2017 года группа прекратит концертную деятельность».
Кроме «Грибов», россиян собираются развлекать киевлянка Светлана Лобода, молодая, но уже раскрученная руппа Artik & Asti.
Певцу под псевдонимом Alekseev тоже предстоит впервые петь сразу после боя курантов московского Кремля. Он будет развлекать жителей России, как и уроженка украинского Ужгорода Елизавета Иванцив, больше известная как «Елка».
В опубликованном списке значатся: Вера Брежнева (Галушка), Ани Лорак, Лолита, и даже София Ротару, которая не так давно зажигала на концерте в Грозном, приуроченном ко дню рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.
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