Ученые назвали неожиданную причину аритмии

Аритмия – это патологическое состояние, при котором наблюдаются нарушения ритма сердца. Одним из последствий аритмии может стать инсульт.

Ученые установили, что к развитию данной патологии может привести употребление Колы, – сообщает ladyhealth.

О том, что любители сладкой шипучки рискуют пострадать из-за аритмии, рассказали научные сотрудники Клиники принцессы Грейс в Монако. По их словам, кола способна вызвать нарушения сердечного ритма из-за кукурузного сиропа, содержащегося в напитке.

Оказывается, этот сироп затрудняет всасывание воды и одновременно провоцирует диарею, – это в комплексе активирует потерю жидкости организмом, а вместе с ней и самого важного для сердца минерала калия.

«Кофеин, который также содержится в коле, тоже способствует уменьшению количество калия, который всасывается почками. Калий необходим для нормального сокращения сердечной мышцы, и его недостаток может тормозить работу желудочков, приводя к аритмии», – объяснили исследователи связь между употреблением газировки и аритмией.

При аритмии человек может ощущать учащенный ритм сердца, при котором обычно сложно дышать, – или его отсутствие. Другой характерный симптом – одышка, которая ощущается даже в состоянии покоя.

Опасными последствиями аритмии могут стать ишемический инсульт, сердечная недостаточность, даже смерть. Поэтому при появлении признаков нужно обязательно обратиться к врачу.

Напомним, хроническая сердечная недостаточность является патологией, при которой образуется застой крови в сердечных отделах. Симптомы заболевания зависят от степени тяжести сердечной недостаточности.

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