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воскресенье, 24 декабря, 2017, 14:10 Человек
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Щенки могут быть носителями опасной для человека инфекции

Специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний в США предупреждают о новой инфекции, которая передается от щенков. Случаи инфекции зафиксированы уже в 17 штатах.

Об этом сообщает dobryjlikar.

К врачам обратились 97 человек, и 22 из них понадобилась госпитализация. У них были обнаружены кампилобактери – микроорганизмы, которые вызывают диарею, а также слабость, боли в животе, рвоту и высокую температуру.

Специалисты подчеркивают, что воздействию этих бактерий подвержены не только животные, но и их хозяева, однако у собак эти симптомы не всегда очевидны, поэтому животное может казаться здоровым. Большинство пациентов имели тактильный контакт со щенками из местной сети зоомагазинов Petland, а некоторые больные оказалась работниками компании.

 

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после непосредственного контакта с питомцем, а при появлении признаков недомогания необходимо обратиться к врачу.
здоровьеЧеловек
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2017-12-24 14:33:36