Роковая женщина: Очередного судью по делу Штепы уволили

Высший совет правосудия освободил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Неля Штепа

Сергей Скляренко занимал должность судьи Ленинского райсуда Харькова.

«21 декабря Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.

Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин уточнил, что это уже пятый председательствующий судья по делу экс-мэра Славянска.

«Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда г. Харькова Сергея Скляренко – пятого по счету председательствующего по делу Нели Штепы», – написал Тананакин в Facebook.

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