Противники Саакашвили собрались на «Кофе на Крещатике»

В центре Киева возле Стелы Независимости проходит акция «Кофе на Крещатике», организованная противниками еженедельных протестов Михеила Саакашвили.

На акции присутствовал и Алексей Петров – военный, который среди других призвал выйти на акцию, – сообщает «Украинская правда».

Также на Площади присутствуют другие военные. Участники акции принесли с собой чай и печенье, общаются.

Всего на мероприятие собрались несколько сотен человек.

Представители Нацкорпуса вывесили на стенах ТЦ «Глобус» огромный плакат с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию». Однако на этих участников акции собравшиеся на площади у Стелы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.

Читайте также: Саакашвили обнародовал новое открытое письмо к Порошенко: полный текст

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.