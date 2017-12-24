Противники Саакашвили собрались на «Кофе на Крещатике»

В центре Киева возле Стелы Независимости проходит акция «Кофе на Крещатике», организованная противниками еженедельных протестов Михеила Саакашвили.
На акции присутствовал и Алексей Петров – военный, который среди других призвал выйти на акцию, – сообщает «Украинская правда».
Также на Площади присутствуют другие военные. Участники акции принесли с собой чай и печенье, общаются.
Всего на мероприятие собрались несколько сотен человек.
Представители Нацкорпуса вывесили на стенах ТЦ «Глобус» огромный плакат с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию». Однако на этих участников акции собравшиеся на площади у Стелы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.
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