Оппозиционера Навального выдвинули на должность президента РФ

В городах России в воскресенье продолжаются собрания групп избирателей по выдвижению оппозиционера Алексея Навального в президенты на выборах в 2018 году.

Сторонники оппозиционера сообщают, что в Новосибирске участники группы, в которую вошли более 700 человек, единодушно поддержали политика. Аналогичные решения были приняты в Перми, Омске и Красноярске, – сообщает Радио Свобода.

Первыми за выдвижение Навального проголосовали жители Владивостока. На мероприятии присутствовал представитель избирательной комиссии.

В большинстве случаев полиция не вмешивается в ход собраний. В Петербурге полицейские потребовали от сторонников Навального убрать с Марсового поля стол для сбора подписей. В Астрахани задержали микроавтобус с активистами, которые ехали на голосование в Волгоград.

В Москве 24 декабря состоялось собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом на должность президента России Алексея Навального. За выдвижение Навального проголосовали 746 человек, таких, которые голосовали против или воздержались, не было.

По российскому избирательному законодательству, кандидата, который баллотируется на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

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