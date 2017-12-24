Общественное движение «ЧЕСТНО» обнародовало зарплаты мэров украинских городов

Общественное движение «ЧЕСТНО» провело исследование зарплат управленцев украинских городов.

При том, что мэры городов это по сути топ-менеджеры, которые распоряжаются миллиардными бюджетами, их зарплаты очень разнятся и зависят от ряда факторов, информирует Общественное.

Об этом рассказала координатор ЧЕСТНО-отчет Вита Думанская. По словам активистки, исследование показало, что самую высокую зарплату среди руководителей областными центрами имеет мэр Запорожья:

– Мэры это топ-менеджеры, они отвечают за миллиардные бюджеты, и они должны получать адекватную заработную плату. Больше всего (из мэров областных центров) у нас получает мэр Запорожья, господин Буряк – более 380000 гривен в год.

Очень хорошо оплачивается и труд мэра Львова Садового – 370 000. И далее – 320000 – мэр Тернополя. Эти мэры зарабатывают, скажем так, достаточно много. В среднем они нарабатывают в 6 раз больше, чем среднестатистическая зарплата жителей этих городов.

Есть у нас мэры, которые зарабатывают и меньше 60000. Это мэр Кропивницкого – господин Райкович – 56000. И мэр Житомира Сухомлин. И мэр Одессы Труханов – 68000.

Зарплата мэра Киева находится в золотой середине по сравнению с зарплатами коллег.

«Он зарабатывает около 170 000 гривен. Это где-то 10 000 гривен в месяц, это не зарплата руководителя, который осуществляет такую важную миссию, как управление городом «, – отметила Думанская.

Она также объяснила, почему бывает такой большой разброс в зарплатах городских руководителей:

В тех городах, где мэр в хороших отношениях с советом, где у него есть большинство, они голосуют за нормальные премии для мэра. В тех, где идет жесткая конфронтация – совет держит мэра на минимальную зарплату. То, что ему по закону положено, то он и получает. Но есть такие случаи, когда мэр не требует эти деньги. Мы видели, когда мэром был Черновецкий, который работал за символическую 1 гривну. То же в Житомире. Сухомлин – он бизнесмен – сказал, что ему эти деньги совершенно не нужны, потому что он еще перед выборами ездил на хорошей машине.

Классный пример имеем в Днепре, когда Филатов четко коммуницирует, что зарплаты нужно повышать, и чтобы не нарваться на волну народного возмущения (люди не поддерживают, когда ты сам себе поднимаешь зарплату), Филатов сделал несколько волн повышений зарплат для своих чиновников, с низкого уровня начал, и уже последним этапом повысил зарплату мэра.

При этом Думанская сообщила некоторые интересные факты о зарплатах городских руководителей в Украине:

Мэр Житомира - самый бедный мэр в Житомирской области. В среднем мэры получают около 100-130 тысяч в год. В Одесской области мэр Одессы является самым бедным мэром в Одесской области. Но когда мы рассмотрели Днепропетровскую область – мы увидели самого богатого мэра Украины. Мэр Павлограда зарабатывает больше 480 000 в год.

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