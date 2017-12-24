На Львовщине отметили 80-ю годовщину со дня рождения Вячеслава Чорновола

Сегодня, 24 декабря, торжественно почтили память украинского политика, публициста, литературного критика, Героя Украины Вячеслава Чорновола по случаю 80-й годовщины со дня его рождения.

Возле памятника великому украинцу собрались представители власти, общественные деятели, молодежь, чтобы отдать дань величественной фигуре в истории Украины. Участие в мероприятии принял председатель Львовской ОГА Олег Синютка, сообщает пресс-служба ОГА.

Во Львове отметили 80-ю годовщину со дня рождения Чорновола

Местная власть и общественность почтили память выдающегося украинца возложением цветов к памятнику Вячеславу Максимовичу и исполнением Гимна Украины.

К собравшимся обратился политический деятель Ярослав Кендзьор и подчеркнул, что Вячеслав Чорновил – человек, посвятивший свою жизнь борьбе за Украину.

«Вячеслав Чорновил самоотверженно отдавал себя идее независимого украинского государства и за ее реализацию отбыл тюрьмы и лагеря. Отмечая эту годовщину, мы, его верные и мыслящие соратники, должны нести ответственность за судьбу страны. Вячеслав Чорновил – образец того, как нужно отстаивать Украину», – подчеркнул Ярослав Кендзьор.

Отметим, 1 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о праздновании 80-й годовщины со дня рождения Вячеслава Чорновола на государственном уровне.

Для справки: Вячеслав Чорновил – украинский политик, публицист, литературный критик, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР. Проводник украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов; Герой Украины (посмертно).

В период с 1990 до 1992 года – Вячеслав Чорновил был председателем Львовского областного совета.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.