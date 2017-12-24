Млечный путь состоит из бриллиантов, – ученые

Наверное, каждый из нас помнит строки песни из детского фильма: «Сокровища вселенной мерцают, словно дышат». Красивая метафора, которая помогает представить детскому сознанию будто вместо звезд по небу рассыпаны драгоценные камни. Взрослому человеку такая мысль вряд ли придет в голову. Однако, последние астрономические исследования дают основания считать, что Млечный путь и в самом деле представляет собой гигантскую сокровищницу.

Угасающие белые карлики могут содержать в своих ядрах значительное количество алмазов, – сообщает znaj.

Галактика Млечный путь представляет собой огромное кладбище алмазов. Такое заявление сделали ученые после многих лет наблюдений и изучения космического пространства. Вселенная заполнена полноценными звездами – огромными газовыми шарами, которые излучают свет, коричневыми и белыми карликами. Последние являются умирающими космическими объектами – они со временем становятся тусклыми и исчезают из поля зрения астрономов.

По мнению ученых, в ядре белого карлика есть алмазы, ведь эта звезда имеет высокую плотность и содержит углерод. Именно эти компоненты являются необходимыми для образования алмаза. Доля белых карликов в общей массе звезд равна десяти процентам, исходя из этого, в Млечном пути достаточно драгоценных камней, чтобы удовлетворить потребность человечества в них на много лет. По словам экспертов, люди смогут добывать алмазы во Вселенной через несколько тысяч лет. Благодаря своей прочности данный минерал широко применяется в различных отраслях.

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