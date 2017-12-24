Маккейн назвал решение поставлять Украине Javelin «важным шагом в правильном направлении»

Сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн назвал «важным шагом в правильном направлении» решение Вашингтона начать поставки Киеву противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin.

«Решение президента Трампа поставлять противотанковое вооружение комплекса Javelin является еще одним существенным шагом в правильном направлении и дает четкий сигнал, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров в то время, когда они борются за свой суверенитет и территориальную целостность», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте политика.

Маккейн также обвинил РФ в создании нестабильности в Украине и в продолжении смертоносных атак, в связи с чем «данный шаг принимается очень вовремя». Он также отметил, что это создаст «более стабильные и безопасные условия, необходимые для мирного решения конфликта».

По его словам, поставки таких вооружений Киеву «не препятствуют миру в Украине, а являются необходимыми для его достижения».

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