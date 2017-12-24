Курц призывает пересмотреть политику ЕС в отношении беженцев

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что распределение мигрантов в ЕС по квотам является неправильным путем.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, сообщает Zeit.

Курц раскритиковал схему распределения 120 тысяч беженцев, согласованную ЕС два года назад.

«Если мы будем продолжать идти этим путем, мы добьемся лишь дальнейшего раскола ЕС. Государства-члены должны сами решать, сколько людей принимать и принимать ли вообще» – сказал он.

По словам политика, дискуссия о квотах вообще бессмысленна.

«Мигранты на пути в Европу не хотят в Болгарию или Венгрию, они в основном хотят в Германию, Австрию или Швецию», – отметил Курц.

По данным Евростата, 60% всех мигрантов, прибывающих в ЕС, просят об убежище в Германии.

Канцлер Австрии призвал пересмотреть европейскую политику в отношении мигрантов и беженцев, поскольку, по его словам, границы между экономическими мигрантами и беженцами сейчас размыты. По его мнению, людям надо помогать в странах их происхождения, а если это невозможно – в соседних странах.

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