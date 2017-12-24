Ксения Собчак обнародовала свою официальную позицию относительно Крыма и Донбасса

Российская телеведущая Ксения Собчак внесла в свою предвыборную программу пункты о прекращении войны на Донбассе и проведении второго «референдума» в Крыму.

Об этом информирует УНИАН.

Так, в части документа, посвященной внешней политике, есть раздел «Прекращение необъявленных войн и конфликтов».

«Россия устала от войн, милитаризма и ситуации «осажденной крепости», навязанных нам нынешней властью. Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на немедленном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии.

Необходимо немедленно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах», – говорится в документе.

Также в программе отмечается, что в РФ необходимо остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском обществе, культивирование образа врага.

«Необходимо вернуть на родину всех военнослужащих, находящихся в плену в Украине. Как акт доброй воли и демонстрации российской готовности к конструктивным переговорам о ситуации на востоке Украины украинские граждане, задержанные российской армией и спецслужбами в рамках этого конфликта, должны быть освобождены без предварительных условий», – указано в документе.

Кроме того, в программе заявляется, что возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме.

Читайте также: Нищета и запустение: в сети показали, как выглядит сегодня курортная столица Крыма

«Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня – русскоязычные граждане России, которые воспринимают свою республику субъектом РФ. Для разрешения нынешней ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать период свободной общественной дискуссии и агитации в течение не менее года с момента согласования порядка проведения референдума», – говорится в документе.

Читайте также: Захват Крыма было ошибкой резидента, – однокурсник Путина

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.