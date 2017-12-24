Канун католического Рождества: как празднуют наши соседи

24 декабря в большинстве христианских стран мира – Сочельник. Каждый народ имеет собственные традиции празднования. В частности, украинцам будет интересно узнать, как это происходит у наших западных соседей – поляков.

Сочельник в Польше является самым торжественным вечером года

У наших западных соседей Рождество - семейный праздник. Вечер накануне Рождества в Польше имеет название «Вигилия» и является самым торжественным в году. Слово «Вигилия» происходит из латинского языка и переводится, как «бдение». Традиции этого вечера, в основном, сформировались в XVIII веке.

Традиции Сочельника

По традиции на столе должно быть 12 постных блюд – по числу апостолов, а также месяцев в году.

Фото: wikimedia.org

В зависимости от региона и семейных обычаев, перечень блюд может отличаться, но непременно на праздничном столе должны быть все плоды земли. Обязательно нужно попробовать каждое из блюд, чтобы в следующем году было здоровье, благосостояние и успех. К наиболее распространенным блюдам относятся:

Борщ с ушками

Карп

Капуста с горохом

Вареники с капустой

Каша с сушеными грибами

Пирожки с грибами

Рисовые котлеты с грибным соусом

Палюшки (клецки) с маком

Маковки (аналог кутьи, где вместо зерен пшеницы используют куски булки или макароны)

Хала (калач) и компот

Голубцы

Кутья.

Обычай делиться оплатком

Фото: parafiapilczyce.pl

Кульминационный момент праздничного ужина - обычай делиться оплатком (пресным хлебом, который выпекается в виде тоненьких пластинок из пшеничной муки и воды и используется Римско-католической церковью во время богослужений). Во время этого обряда, все члены семьи высказывают друг другу пожелания и просят прощения за взаимные обиды. Эта традиция является напоминанием Тайной вечери, когда Иисус Христос поделился хлебом со своими учениками. Обычай также является напоминанием, что нужно поделиться с ближним даже последним куском хлеба.

Колядование

Важным элементом Рождественских праздников в Польше является колядование. Древнейшие польские колядки происходят еще со средневековья. Однако, наибольший их расцвет приходится на XVII - XVIII ст., когда появились самые популярные из них: «Бог родится», «Среди ночной тишины», и «Люляй Иисусе».



Рождественское богослужение – «Пастерка»

Фото: fakty.interia.pl

Традиционно вечер накануне Рождества заканчивается праздничным богослужением, которое начинается в храмах в полночь. Оно является напоминанием о пастухах, которые первыми прибыли в Вифлеем, чтобы приветствовать новорожденного Иисуса. На следующий день после Рождества, 25 декабря, празднуют Рождество, а 26 декабря –св. Стефана – первого мученика за христианскую веру, сообщает meteoprog.pl.

Перевод с польского Андрея Павлышина, IA ZIK

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