«Christmas по-Львовски» – колядуем с Голливудом

Впервые во Львове – 25 декабря, на католическое Рождество, в Театре им. М. Заньковецкой – стартует рождественский проект от Lviv Jazz Orchestra «Christmas по-Львовски».

Уютные мелодии в стиле Hollywood, абсолютно свежее видение украинских и мировых колядок – в исполнении Биг-Бэнда ЛНМА им. Н. Лысенко, финалиста Х-Фактора Павла Пигуры, джазовой певицы Роксоланы Зинчук, Биг-Бэнда Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко, вокального ансамбля «Ноэль». Специальный гость – Эдуард Приступа, он же Диля из ТНМК.

Для «Christmas по-Львовски» Диля подготовил уникальные колядки в сопровождении хора Львовского музколледжа им. С. Людкевича.

Вокальный ансамбль «Ноэль» исполнит колядки в стиле hospel, а также хорошо знакомые народные колядки в новом звучании.

Павел Пигура – финалист Х-Фактора, исполнитель, запомнившийся проникновенным исполнением и глубокими авторскими текстами, заставит по-новому услышать известные рождественские композиции.

Роксолана Зинчук из группы ethNovа добавит джазовых импровизаций традиционным колядкам.

Биг-Бенд Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В. Лысенко (художественный руководитель – Игорь Пилатюк, дирижер – Сергей Рудей) исполнят музыку различных эпох и разных стилей – от популярных лирических и зажигательных, современных и народных украинских песен до американских джазовых композиций.

Автор проекта – популярный ведущий и организатор Петр Луцишин. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Украины Остап Майчик.

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