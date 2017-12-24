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воскресенье, 24 декабря, 2017, 13:09 События
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Боевики срывают «новогоднее» перемирие, – штаб АТО

Боевики не соблюдают договоренности о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников, которое должно начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на протяжении минувших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.

Российско-террористические войска вчера днем обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. «Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня», – отмечается в сообщении.

«Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей», – подчеркнули в пресс-центре.
АТО
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2017-12-24 14:33:05